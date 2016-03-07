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صور| نجوم الفن والرياضة والإعلام فى عزاء الكابتن «حسن مختار»

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صور| نجوم الفن والرياضة والإعلام فى عزاء الكابتن «حسن مختار» صور| نجوم الفن والرياضة والإعلام فى عزاء الكابتن «حسن مختار»

جانب من العزاء

توافد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على عزاء الراحل الكابتن «حسن مختار»، وأُقيم مساء الاثنين عزاء الكابتن حسن مختار مدرب حراس مرمى الوطنى، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامه كان ابرزها «الإعلامي عمرو أديب ، والسيدة جيهان السادات، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة سهير رمزي، والمنتج أحمد السبكي، والفنانة صابرين والكابتن حسن شحاتة .. وغيرهم من الشخصيات العامة.

وكان الحارس الدولى قد وافته المنية صباح السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، ويذكر أن الكابتن حسن مختار من ابناء نادي الزمالك وزوج الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.

 

 

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