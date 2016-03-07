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«ماريا شارابوفا» تعلن توقيفها عن اللعب بسبب تعاطيها المنشطات

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«ماريا شارابوفا» تعلن توقيفها عن اللعب بسبب تعاطيها المنشطات «ماريا شارابوفا» تعلن توقيفها عن اللعب بسبب تعاطيها المنشطات

ماريا شارابوفا – أرشيفية

 

أعلنت ماريا شارابوفا، لاعبة التنس الروسية، إنه تم ايقافها عن اللعب بعد فحص أثبت وجود منشطات في جسمها.

وقالت في مؤتمر صحفي في لوس انجليس. ‘‘ قبل أسبوع وصلتني رسالة من الاتحاد الدولي للتنس، مفاده أنني إنني فشلت في اجتياز اختبار لفحص المنشطات، لقد ارتكبت خطأ وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة’’. وأضافت: ‘‘ لا أريد أن أنهي مسيرتي لذلك آمل حقًا أنه سيتم منحي فرصة أخرى لمواصلة اللعب.’’ حسبما أفادت روسيا اليوم.

وتعاني اللاعبة الروسية، الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، من مشاكل في الذراع اليسرى منذ بداية العام عندما انسحبت من بطولة برزبين استعدادا لأستراليا المفتوحة، وكانت شارابوفا أعلنت قبل 4 أيام انسحابها من بطولة إنديان ويلز في كاليفورنيا بسبب إصابة مزعجة في الذراع.

وتحتل لاعبة التنس الشهيرة المركز السابع في التصنيف العالمي حاليًا، وكان آخر ألقابها الكبرى في فرنسا المفتوحة في العام 2014. وقد حصدت شارابوفا 35 لقبًا خلال مسيرتها الاحترافية.

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