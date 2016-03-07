تجارب على الأطفال المصابين بفيروس C بالسوفالدى والريبافيرين والهارفونى

أكد الدكتور جمال عصمت - أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية - أن فيروس سى يختلف فى الأطفال عن الكبار، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن استخدام الأدوية الجديدة فى علاج الأطفال، وما زالت خاضعة لتجارب على الأطفال فى الخارج لمعرفة تأثير عقارى السوفالدى والريبافيرن و عقار الهارفونى.

وأشار الدكتور جمال عصمت إلى أن الأدوية المتاحة لعلاج فيروس سى فى الأطفال تخضع عادة لدراسات أكثر من الكبار، وأن استخدام الإنترفيرون من قبل لعلاج الأطفال لم يوافق عليه إلا بعد استخدامه فى الكبار مدة تراوحت بين 7 و8 سنوات.

وتابع الدكتور جمال: للأسف لم يصرح باستخدام الأدوية الحديثة فى علاج الأطفال حتى الآن، وهناك دراسات تجرى للتأكد من سلامتها عليهم ونفس الأمر ينطبق على الحوامل.

وأوضح عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن فيروس سى يختلف فى الأطفال عن الكبار فى عدة أمور، منها أن التعرض للعدوى تزيد فى الكبار عن الأطفال، كما أن 7% من الكبار يعانون من فيروس سى فى مصر مقابل 2% فى الأطفال، والعدوى فى الكبار تختلف عن الأطفال، لأن الأطفال لا يتعرضون للحقن ونقل الدم وإجراء العمليات كالكبار، وبالتالى طرق نقل العدوى أكثر عند الكبار من الأطفال.

ولفت عصمت إلى أن الأطفال الاكثر عرضة للإصابة بفيروس سى هم الأطفال المصابون بأمراض الدم مثل الهيموفيليا، وأنيميا البحر المتوسط، حيث يتعرضون لنقل الدم بصورة متكررة ما يعرضهم للعدوى بفيروس سى، موضحا أن انتقال العدوى من الحامل للجنين نسبتها ضئيلة ولا تتعدى 3%، وبالتالى لا تمثل مشكلة كبيرة فى مصر، إلا إذا كانت الأم مصابة ببعض الفيروسات الأخرى التى تعمل على نشاط فيروس سى كالإصابة بفيروس الإيدز.

واستطرد أستاذ الكبد: "يجب التأكيد أن إصابة الطفل بفيروس سى لا تحدث بعد ولادته مباشرة، وإنما بعد فترة تتراوح بين عام وعام ونصف من الولادة، لأن الطفل أحيانا قد يكون حاملا للأجسام المضادة الخاصة بالفيروس من الأم المصابة به، والتى يمكن أن تختفى من دم الطفل بعد مرور هذه الفترة وساعتها يمكن معرفة إصابة الطفل بفيروس سى من عدمه.

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