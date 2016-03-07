صور| محافظ أسوان يستجيب لطلبات 67 حاله خلال لقائه المفتوح بالمواطنين‎

عقد اليوم الإثنين اللواء مجدى حجازى لقاؤه الأسبوعى بالمواطنين والذى أكد خلاله على بذل قصارى الجهود لوضع الحلول السريعة لأى مشكلة يتم عرضها وتسخير كافة الإمكانيات لها وهو الذى يتطلب معه ضرورة ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية لتلبية مطالبهم بالشكل المطلوب ، مشيراً إلى إنتظام وإستمرارية لقاءاته مع المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر بما يعكس إهتمام الحكومة بمشاكل ومطالب البسطاء وتقديم الرعاية المطلوبة لهم فى جميع القطاعات الخدمية.

واستمع محافظ أسوان لمطالب العديد من الحالات بإجمالى 67 حالة حيث أعطى توجيهاته لصرف إعانات عاجلة و معاش ضمان إجتماعى ، وأيضاً تكافل وكرامة لـ 18 مواطن بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعي اللازم لهذه الحالات للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية.

ووافق محافظ أسوان على إدراج 11 طلب بلجنة الإسكان والأولى بالرعاية بعد الدراسة والبحث الإجتماعي المطلوب مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لهم ، وخلال اللقاء الجماهيرى أمر محافظ أسوان بإدراج حالتين لتوفير فرص عمل لهم ضمن نسبة الـ 5 % بالتنسيق مع التنظيم والإدارة ، موجهاً مسئولى التربية والتعليم والتموين بدراسة 4 طلبات لمواطنين للعودة للعمل بجهاتهم المختلفة ، بجانب إدراج عدد 13 طلب لتوفير فرصة عمل للشباب ضمن المشروعات القومية والإستثمارية الجارى تنفيذها بالمحافظة وذلك بعد الإتفاق مع الشركات المسئولة بإقتصار العمالة المطلوبة لهذه المشروعات على الشباب الأسواني.

وسوف يتم التنسيق مع شركة كيما لتوفير فرصة عمل لإحدى الحالات مراعاة لظروفه الأسرية .. وفى نفس السياق طالب مجدى حجازى بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل إحدى المواطنات بمدينة السباعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيامها بإجراء بعض التعديلات الخاصة بمدخل وواجهة منزلها ، وكلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة مطالب 3 حالات بشأن تخصيص قطع أرض لهم لإقامة مشروعات إستثمارية عليها ، بجانب دراسة إمكانية مد عقد الإيجار الخاص بكافتيريا لأحد المواطنين لمدة عام بإحدى الحدائق بمدينة أسوان موجهاً رؤساء مدينتى أسوان وكوم أمبو بإدراج حالتين ضمن المستهدف تسكينهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة كما أمر حجازى مدير الصحة بمتابعة 4 حالات مرضية لتوفير العلاج اللازم لهم .​