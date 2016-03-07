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بالصور.. 54 قتيلًا فى هجمات دامية استهدفت مدينة بن قردان التونسية

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بالصور.. 54 قتيلًا فى هجمات دامية استهدفت مدينة بن قردان التونسية بالصور.. 54 قتيلًا فى هجمات دامية استهدفت مدينة بن قردان التونسية
شهدت تونس اليوم الاثنين، أعمال عنف غير مسبوقة تسببت بمقتل 54 شخصًا بين جهاديين وعناصر أمن ومدنيين، بعدما هاجمت "مجموعات إرهابية" فجرًا ثكنة عسكرية ومركزى أمن بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا المجاورة الغارقة فى الفوضى.

وأوردت وزارتا الداخلية والدفاع فى حصيلة جديدة غير نهائية مقتل 36 جهاديًا و10 عناصر أمن وجندى واحد و7 مدنيين فى المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة و"مجموعات إرهابية مسلحة" نفذت هجمات "متزامنة" على ثكنة للجيش ومديريتين للدرك والشرطة.

وقالت الوزارتان فى بيان مشترك، إن قوات الأمن والجيش قتلت 36 "إرهابيا" وألقت القبض على 7 آخرين من دون تحديد هوياتهم أو الوجهة التى قدموا منها.

وتابعتا أن المواجهات أسفرت أيضًا عن "استشهاد" 6 من عناصر الدرك و3 شرطيين، وعسكرى واحد، وعنصر ديوانة (جمارك) واحد، و7 مدنيين، وإصابة 5 عناصر أمن و7 عسكريين و3 مدنيين.

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