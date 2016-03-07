بالصور.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال حملة فيروس سى بالتعاون مع "تحيا مصر"

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، تحت رعاية، محافظ كفرالشيخ، بمدينة كفرالشيخ بأرض المعارض، وذلك بعنوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى" خلال العام 2016م وسط إقبال شديد من المواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الحملة القومية لمكافحة فيروس سى تقوم بعمل مسح شامل لمدينة وقرى مركز كفرالشيخ، مشيراً إلى أنه تم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجاناً.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات ـأو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ.

ومن جانبها قالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، إن نتائج الحملة خلال عملها اليوم الاثنين بمدينة كفر الشيخ، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية وفحص 2126 شخصا ممن أُجرى الكشف الطبى عليهم، ومن خلال الفحص تبين أن عدد الحالات السلبية غير المصابة بالفيروس 1789 حالة، وعدد الحالات الإيجابية 337 حالة، وتم عمل تثقيف صحى لـ1400 حالة، وحالات الاستبيان 200 شخص بنسبة رضاء المنتفعين 95%، وعن حالات التضامن الاجتماعى وصلت إلى 207 حالات عبارة عن إعانة نقدية، والتأمين الصحى 103 حالات، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين.

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة فيروس سى بالتعاون مع "تحيا مصر"