مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين شرطة النجدة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، خدمات تأمين إدارة شرطة النجدة، وأكد على التعامل مع كل البلاغات بجدية تامة وفورا دون إبطاء.

وأكد أن التطوير فى العمل مستمر حتى الوصول لأعلى درجات الكفاءة وتسهيل وصول استغاثات المواطنين بالنجدة بشكل سريع كما قام بتوعية قوات الشرطة بضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، مما يكون له مردود إيجابى على المواطنين والحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، كما عقد مدير الأمن اجتماعاً مع ضباط وأفراد إدارة شرطة النجدة.

وأكد على حسن معاملة المواطنين داخل وخارج العمل باعتبارها سياسة عامة لوزارة الداخلية وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما أكّد مدير أمن الغربية أن رسالة الشرطة فى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينه فى كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وضرورة الالتزام بتأدية العمل بدقة وأمانة وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة والتعاون مع الزملاء فى أداء الواجبات العاجلة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة والحفاظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام والسلوك بما يتفق والاحترام الواجب لها والتحلى بالمظهر اللائق.

وشدد على ضرورة التكثيف المرورى لسيارات شرطة النجدة دائرة المحافظة وسرعة تنفيذ البلاغات وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، وأكد على حسن المعاملة بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة والعمل على دعمها.

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