نقل تلاميذ مدرستين برفح إلى مدرسة أخرى بسبب الأوضاع الأمنية

قرر محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، اليوم الاثنين، نقل تلاميذ مدرستى عباس العقاد الابتدائية والإعدادية إلى المدرسة التجريبية بالأحراش برفح، للتيسير عليهم بسبب الظروف الأمنية وصعوبة الوصول إلى المدرستين، وذلك وفقا لتصريحات مدير الإدارة التعليمية برفح، سلمى سويلم.

وأضاف سويلم أن المحافظ أصدر تعليمات واضحة للمسئولين فى التربية والتعليم بشأن المدارس التى يتعذر فيها الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية على أن تكون هناك خيارات مفتوحة أمام التلاميذ وأولياء الأمور بالدراسة فى المدارس القريبة منهم أو أى مدرسة يختاروها.

كما أوضح أنه يتم حالياً توزيع مدرسى المدارس المغلقة أو التى يصعب الوصول إليها بسبب الظروف الأمنية، لحين زوال السبب.