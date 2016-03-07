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5 ملايين جنيه منحة لفريق بحثى بصيدلة المنصورة

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5 ملايين جنيه منحة لفريق بحثى بصيدلة المنصورة 5 ملايين جنيه منحة لفريق بحثى بصيدلة المنصورة
وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، على إجراءات المنحة المقدمة من صندوق العلوم والمنح التكنولوجية بقيمة 5 ملايين جنيه لفريق بحثى من كلية الصيدلة.

وتتمثل المنحة فى قيمة شراء جهاز الرنين النووى المغناطيسى والمهم لرفع الأداء والمستوى ونوعية الأبحاث بكلية الصيدلة.

ويتكون الفريق البحثى من الدكتور حسين الصباغ أستاذ الكيمياء الطبية، والدكتور فريد بدرية أستاذ العقاقير والدكتورة، ماجدة عبد العزير رئيس قسم الكيمياء العضوية، يعاونهم، الدكتورة غادة سامح قسم الكيمياء الطبية، والدكتورة ليلى أبو زيد بقسم الكيمياء العضوية، والدكتورة فاطمة عبد البر بقسم العقاقير.


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