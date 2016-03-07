جامعة المنصورة تقيم ملتقى التوظيف الثالث 28 مارس

اجتمعت اللجنة العليا المنظمة للملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب، الذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 28-30 مارس الجارى.

حضر الاجتماع المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، وأحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عوض إبراهيم أحمد، نقيب العلميين بالدقهلية، والدكتورة منى السيد راشد وكيل نقابة الصيادلة بالدقهلية ، المهندس محمد عبد المقصود المدير التنفيذى لجمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التعاون المشترك مع الجامعة فى تقديم الخدمات لخريجى جامعة المنصورة فى مجال التأهيل والتدريب للتوظيف وكذلك تقديم وظائف تتناسب مع طبيعة خريجى الجامعة من الشباب فى سوق العمل المحلى بقطاعاته المختلفة والتأكيد على تنمية ثقافة العمل الحر لدى خريجى الجامعة وأولياء الأمور كنقطة تحول نحو مستقبل أفضل من أجل الوصول لشباب قادر على المنافسة طبقا لمتطلبات سوق العمل.

كما استقبل الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة أعضاء اللجنة العليا والضيوف للترحيب بهم والتأكيد على أهمية تحقيق الهدف المنشود من الملتقى وهو تأهيل وتدريب شباب وخريجى جامعة المنصورة بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية تليق بهم وتحقق متطلباتهم مؤكدا دور الجامعة بالتعاون مع تلك الهيئات والمؤسسات فى خدمة المجتمع بشكل عام ومجتمع محافظة الدقهلية على وجه الخصوص.

وأكد الدكتورأسامة عبد العظيم مقرر الملتقى أن الفعاليات سوف تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى وشركة ميكروسوفت والغرفة التجارية بالدقهلية ونقابة الصيادلة بالدقهلية وجمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وجارى الإعداد لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك بين تلك الهيئات والمؤسسات وبين جامعة المنصورة أثناء فعاليات الملتقى.

وتهدف تلك الاتفاقيات لتأهيل وتدريب الخريجين تماشيا مع أحدث التطورات العالمية فى مجالى التأهيل والتدريب لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة طبقا لمتطلبات سوق العمل.

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