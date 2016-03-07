أمن الشرقية يجرى تحريات مكثفة حول مفتش بمعهد أزهرى بعد تداول فيديو إباحى له

تجرى مديرية أمن الشرقية تحرياتها بشأن تداول مقطع فيديو إباحى لمفتش يعمل بمعهد أزهرى بمركز منشية أبوعمر، حيث تولى الأمر ضباط المباحث بالتنسيق مع فرع البحث الجنائى بفرع الشرق برئاسة العقيد ياسر فاروق.

وبسؤال زملاء المفتش فى المعهد عن سلوكه وأخلاقياته وعن ما إذا تقدم شكاوى ضده من أولياء الأمور كما يستمع فريق من ضباط البحث إلى أسرة وأقرباء المفتش، وفحص علاقاته بأقاربه لبيان ما إذا كان يوجد خلافات شخصية بينهم.

ومن المقرر أن تعرض هذه التحريات على نيابة الحسينية صباح الغد.

وكانت قد قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حجز مفتش بمعهد أزهرى بمنشأة أبوعمر، للغد لحين ورود تحريات مباحث المركز.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبو عمر، يفيد بالقبض على مفتش معهد أزهرى، عقب تداول فيديوهات جنسية له بين الأهالى، وتحرر محضر بالواقعة برقم 229 لسنة 2016 إدارى مركز أبو عمر.

وانتشرت مقاطع فيديو جنسى لموظف بين أهالى مركز منشأة أبو عمر بالشرقية، وتم تشكيل فريق بحث حيث تم التوصل إلى الشخص الذى ظهر بالفيديوهات المتداولة، وتم القبض عليه والتحفظ على فلاشة بها المقاطع الجنسية.

تداول فيديو إباحى لموظف بمعهد أزهرى بالشرقية والنيابة تحجزه للتحريات