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بالصور.. تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع الإسماعيلى

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نظم اليوم الاثنين المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاء موسعًا تحت عنوان "معًا من أجل مجتمع مدنى أقوى" بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع وبحضور شريف غنيم المدير التنفيذى للمركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية وعضو مجلس إدارة المركز وبمشاركة 50 من رؤساء مجالس إدارات وأعضاء الجمعيات الأهلية.

وقالت عواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى إن اللقاء تناول كيفية دعم منظمات وجمعيات العمل الأهلى فى وتمكين المجتمع المدنى من العمل بفاعلية كشريك أساسى فى عملية التنمية والمنح المالية والتدريبات المختلفة وخدمات الدعم الفنى التى يقدمها المركز المصرى.

وتحدث المدير التنفيذى للمركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية عن الحكم الداخلى الجيد للجمعيات وإقامة الشبكات وبناء القاعدة الشعبية وإدارة المتطوعين.

كما أشار إلى المنح المادية لتمويل الأنشطة فى مجالات الصحة والتعليم ودعم المرأة وحقوق الطفل وحماية البيئة، وأعدت اللقاء ايناس يوسف كبير أخصائيين بالمجمع الإعلامى.

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