الداخلية التونسية: ارتفاع حصيلة القتلى من الإرهابيين لـ36 وضبط 7 آخرين

أكدت كل من وزارة الداخلية والدفاع الوطنى التونسية منذ قليل فى بيان صحفى، أن حصيلة القتلى فى صفوف الإرهابيين ارتفعت إلى 36 إرهابيًا والقبض على 7 آخرين خلال المواجهات فى بن قردان.

وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إن المسلحين المتطرفين الذين هاجموا مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية كانوا يسعون للسيطرة على المنطقة، وإعلانها ولاية جديدة تابعة لهم.

وأضاف السبسى فى كلمة موجهة للشعب بثها التليفزيون الحكومى: "هذا الهجوم منظم وهو غير مسبوق، وربما كان الهدف منه السيطرة على هذه المنطقة وإعلانها ولاية جديدة، ولكن قواتنا التى توقعت هذا كانت موجودة، ويحق للتونسيين الافتخار بها".

الداخلية التونسية: مقتل 35 متطرفًا و18 مدنيًا وعسكريًا بمواجهات "بن قردان"