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الرئيس لـ"المواطنين":"أنتم أهلى وناسى..ونبذل أقصى جهد لنغير الواقع المؤلم"

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الرئيس لـ"المواطنين":"أنتم أهلى وناسى..ونبذل أقصى جهد لنغير الواقع المؤلم" الرئيس لـ"المواطنين":"أنتم أهلى وناسى..ونبذل أقصى جهد لنغير الواقع المؤلم"
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، رسالة للمواطنين قائلا :"أقول للمواطنين أنتم أهلى وناسى، واعلموا أننا ببذل أقصى جهد ممكن، أنا والحكومة، عشان نغير الواقع المؤلم اللى تراكم عبر سنين طويلة".

وتابع الرئيس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، :"أرجو منكم أنكم متعطلوش الفرصة وتصبروا، إحنا بنتكلم دلوقتى تقريبا فى عشرين شهر، مش عشرين سنة، لو جبتلكم اللى اتعمل فى العشرين شهر دول هتستغربوا من حجم المجهود اللى اتعمل فى سيناء، ووفى موضوعات خلال سنة ونص هتشوفوها بتخلص بشكل كويس".
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