طولان: غير راض عن الأداء ضد إنبي

لم تصدق جماهير ليفربول نفسها عندما رأت المهاجم كريستان بينتكي يضيع الفرص السهلة الواحدة تلو الأخرى مع الفريق.

ولم تكن تلك الجماهير تتوقع أن المهاجم البلجيكي الذي ذاع صيته وعانت منه دفاعات الفرق الإنجليزية في الثلاث مواسم الأخيرة هو نفسه الذي لا يجد طريقا للشباك ويطيح بالكرة والمرمى خالي إلى المدرجات بعد أن تم دفع 35 مليون جنيه إسترليني لجلبه الصيف الماضي من أستون فيلا.

ولكن رقميا بينتكي هذا هو نفس بينتكي الذي اشتراه ليفربول من أستون فيلا وهو هداف للفريق فاللاعب ذو الأصول الكونجولية يمتلك نفس المعدل التهديفي له من التسديدات على المرمى.

أفضل مواسم بينتكي في إنجلترا كانت موسمه الأول 2012-2013 عنما سجل 19 هدفا في 34 مباراة من 63 تسديدة له طوال الموسم أي أن نسبة أهدافه لتسديداته كانت 26% ونسبة التسديدات الصحيحة على المرمى هي 59% وتلك أرقامه الأفضل على الإطلاق.

في الموسم الذي تلاه لم يسجل بنتيكي سوى 10 أهداف وهذه المرة في 26 مباراة بسبب تعرضه لإصابة كانت في الربع الأخير من الموسم أي أنها لم تؤثر على أرقامه وأدائه.

أهداف مهاجم ليفربول الـ10 الحالي جاءت ذاك الموسم من 53 تسديدة على المرمى، أي أن نسبة تحويله للتسديدات إلى أهداف هي 18.9% وهي نفس نسبته لهذا الموسم بينما نسبة التسديدات الصحيحة على المرمى هي 53%.

الموسم الماضي كان بينتكي عائدا من الإصابة بقطع في وتر أكيلس ولم يشارك سوى في 29 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا من 64 تسديدة على المرمى بنسبة تحويل وصلت إلى 20.3% وبنسبة تسديدات صحيحة على المرمى هي 45% فقط.

وهذا الموسم الأول له مع ليفربول سجل صاحب الـ25 عاما حتى الآن سجل 7 أهداف في 24 مشاركة وهو ثاني هدافي ليفربول في الدوري بعد روبرتو فيريمينو صاحب الـ8 أهداف في 25 مشاركة.

نسبة تحويل بينتكي التسديدات إلى أهداف مع ليفربول هي 18.9% "حتى الآن" من 37 تسديدة خرجت من قدمه وهي نفس التي حققها منذ موسمين مع أستون فيلا ونسبة تسديدات صحيحة على المرمى هي 46% فقط.

أداء بينتكي ليس الأفضل بالتأكيد ولكنه "حول الطبيعي" من اللاعب خلال الموسمين الماضيين وليس الطفرة التي حققها في موسمه الأول.

جماهير ليفربول اعتقدت أنها تعاقدت مع مهاجم "سوبر" يستطيع قيادة الفريق إلى البطولات ولكن بينتكي ليس إلا مهاجم فوق المتوسط لا يصنع لك الفارق.

التعاقد مع بينتكي هو استمرار لسلسة التعاقد مع مهاجمين فوق المتوسط بداية من أندي كارول، فابيو بوريني وإياجو أسباس وانتظار تقديمهم لأداء إستثنائي مع الفريق وهو دائما ما ينتهي بالفشل والإحباط لجماهير ليفربول.