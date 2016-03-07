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صور.. ملهى ليلي يرفض دخول لاعبي فريق ليستر سيتي الإنجليزي ويسمح لتوتنهام

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صور.. ملهى ليلي يرفض دخول لاعبي فريق ليستر سيتي الإنجليزي ويسمح لتوتنهام صور.. ملهى ليلي يرفض دخول لاعبي فريق ليستر سيتي الإنجليزي ويسمح لتوتنهام

منع لاعيبو ليستر سيتي من دخول ملهى ليبي

 

رفض أمن أحد الملاهي الليلية في العاصمة البريطانية لندن، لاعيبو فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من الدخول، بينما سمحوا للاعيبو فريق توتنهام بالدخول، مما أوقع الحرج على ليستر سيتي.

توجه  رباعي فريقي ليستر سيتي المتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” داني درينكووتر” و”كينج” و”جيمس” و”هارمر”، للذهاب إلى ملهى ليلي في لندن بعد فوزهم مباشرة على “واتفورد” وزيادة الفارق بينهم وبين توتنهام إلى 5 نقاط، وللاحتفال بعيد ميلاد داني درينكووتر، لكن حراس الأمن رفضوا دخولهم إلى الملهى لأنهم لم يعرفوهم، وبقوا قرابة الساعة منتظرون ويحاولون إقناع الحارس المسؤول للسماح لهم بالدخول، لكنه رفض، وفي ذات التوقيت حضر “هوجو لوريس” و”ناصر شاذلي” و”إيريك دير” لاعبو توتنهام وصيف الدوري الإنجليزي، وتعرفوا عليهم مباشرة ودخلوا فيما كان المتصدرون يقفون خارجًا، حسبما أفادت ديلي ميل.

وقال أحد شهود العيان أن رباعي ليستر لم يخوضوا أي جدال مع حراس الأمن، كما أن المصطفين لم يتعرفوا عليهم.

ويذكر أن الملهى الليلي ذاته قد طرد سابقًا “بروكلين” نجل ديفيد بيكهام من الدخول بسبب عدم تجاوزه السن القانوني.

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