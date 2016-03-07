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واشنطن تنفي بناء قاعدتين جويتين في شمال سوريا

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واشنطن تنفي بناء قاعدتين جويتين في شمال سوريا واشنطن تنفي بناء قاعدتين جويتين في شمال سوريا

أرشيفية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين المعلومات التي أشارت إلى قيامها بتجهيز مطارين في شمال سوريا في إطار المعركة ضد تنظيم داعش.

وكان الجيش السوري مع مسؤولين أمنيين كشف أن الولايات المتحدة تعمل على تجهيز مطار في منطقة رميلان في محافظة الحسكة، كما تحدثت تقارير اخرى عن اعداد واشنطن لقاعدة اخرى قرب مدينة عين العرب (كوباني) الكردية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس للصحافيين “نحن لا نبني او نشغل اية قواعد جوية في سوريا”.

الا ان الولايات المتحدة اقرت بانها ارسلت 50 من عناصر قوات العمليات الخاصة الى شمال سوريا للمساعدة على تدريب وتجهيز مقاتلين محليين ضد تنظيم القاعدة.

وقال ديفيس “ليس سراً أن لدينا عناصر هناك واننا قمنا بإرسال تجهيزات وأنها وصلت إلى هناك بطرق ما، ولكننا لن نكشف عن تلك الطرق”.

وفي يناير ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ، أنه تم توسيع مطار رميلان واصبح “شبه جاهز” لاستخدامه من قبل الطائرات الأمريكية.

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