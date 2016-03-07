أعراض فقر الدم أهمها العصبية والتنميل

أضرار فقر الدم

أهم أعراض فقر الدم

عند الإصابة بفقر الدم يعانى المريض من قلة نسب الهيموجلوبين، وبالتالى نقص كرات الدم الحمراء المهمة للغاية، ما يجعل المريض فى مهب الكثير من الأضرار الشديدة التى تظهر فى شكل أعراض مخيفة أحيانا، ومنتشرة فى أحيان وحالات أخرى.>ويوضح الدكتور محمد فريد - استشارى أمراض الباطنة - أن فقر الدم له الكثير من الأعراض المحتملة أهمها، حدوث مشكلات بالأعصاب، وفى الحالات المتقدمة يصاب الجسم بالوهن الشديد والضعف التام.>ويؤكد الدكتور محمد أن أعراض فقر الدم تختلف من حالة إلى أخرى، كما تختلف حدتها ودرجة الإصابة أيضا، فهناك درجات شديدة وعميقة وهناك درجات بسيطة، لكن أكثر الأعراض شيوعا تتمثل فى:

- تسارع ضربات القلب وسرعة فى التنفس مع ضيقه.

>- تظهر الأعراض الظاهرة على بعض الحالات مثل تأثر الأظافر واصفرارها، واصفرار الوجه بشده ولون الجلد بشكل عام، وكذلك اصفرار الفم والشفاه.

>- بعض المرضى يشعرون بتنميل دائم متكرر فى اليدين والقدمين والساقين بمجرد الجلوس والمكوث فترة على وضعية ثابتة.

>- يتأثر المريض نفسيا، وقد يصبح عصبيا بشدة، أو سريع الغضب، أو حزين أو مكتئب.

>- يتأثر تفكير وتركيز وذكاء المريض، فيعانى ضعف فى كل القدرات العقلية، ويبذل جهد فى التذكر والتفكير.

>- تزيد حدة اضطرابات عادات النوم سواء فى عدد الساعات أو السهر.

موضوعات متعلقة..

مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم

الشاى والقهوة يسببان فقر الدم فى حالة واحدة.. تعرف عليها وابعد عنها