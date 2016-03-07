أخبار المغرب اليوم.. الرباط تعتقل خلية إرهابية تابعة لداعش من موريتانيا

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إعلان المكتب المركزى للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة فى المغرب، اليوم الاثنين، تفكيك "خلية إرهابية"، تتكون من 5 إرهابين ينشطون بمدينة السمارة ومنطقتى "بلفاع" و"أيت عميرة" بإقليم اشتوكة أيت باها، وعلى صلة بما يسمى بتنظيم "داعش".

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن المتابعة الأمنية أكدت أن أفراد هذه "الخلية الإرهابية" كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات "داعش" بالساحة السورية العراقية، قبل أن يقرروا تغيير وجهتهم نحو فرع هذا التنظيم الإرهابى بليبيا، عبر موريتانيا بمساعدة مهربين ينشطون بالمنطقة.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، استعداد مدينة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة جهة درعة بالجنوب الشرقى للملكة المغربية، لاحتضان فعاليات الدورة الـ 13 للمهرجان الدولى للرحل الثقافى التنموى الذى تنظمه جمعية "رحل العالم" المغربية ونظيرتها الفرنسية.

ويقام هذا المهرجان الفريد من نوعه فى القارة الإفريقية والعالم العربى، أيام 18، 19 و20 مارس الجارى، وتشارك فيه مجموعة من الفنانين الموسيقيين والشعراء والمثقفين من كافة أنحاء العالم، لنشر الثقافة والروحانية والتنمية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه فى المغرب، والتى أدت إلى موجة غضب بين المواطنين، وأرجع محللون ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة، وبطء تحرك الجهات الحكومية، وتأخر سقوط المطر.

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أعلن مؤخراً، أن حكومته ستعمل على مواجهة غلاء الخضر والفواكه، وذلك ضمن الاستراتيجية التى تبنتها لمحاربة آثار تأخر الأمطار.

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