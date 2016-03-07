بالفيديو.. ننشر الأسلحة والذخيرة المحتجزة من الأمن التونسى بعملية بنقردان

نشرت وسائل الاعلام التونسية فيديو للأسلحة والذخيرة التى تم حجزها اليوم فى العملية الأمنية المتواصلة ببنقردان، وصور للإرهابيين الذين تم استهدافهم من قبل عناصر الأمن التونسى فى المواجهات التى اندلعت منذ الصباح ببنقردان.

أكدت كل من وزارة الداخلية والدفاع الوطنى التونسية منذ قليل فى بيان صحفى، أن حصيلة القتلى فى صفوف الإرهابيين ارتفعت إلى 36 إرهابيًا والقبض على 7 آخرين خلال المواجهات فى بن قردان.

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