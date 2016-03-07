أمن الإسماعيلية يواصل مداهماته لمنطقة السحر والجمال

واصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها على منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية وتمكنت من ضبط كمية من المخدرات والأسلحة والقنابل وعدد من السيارات.

وتمكنت الحملة التى تم تنفيذها بإشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وترأسها اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم "أحمد.م.أ" 25 سنة، عاطل مقيم التقسيم السياحى القناطر الخيرية ــ القليوبية بحوزته طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم قصير بالخزينة الخاصة بها وكيس بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (500 جرام) وشنطة بداخلها كمية من السرنجات الطبية وميزان حساس ومبلغ مالى قدره 1400 جنيه والسيارة رقم ع ر ق 415 ماركة كيا كارينز سوداء اللون شاسيه رقم 27361516 موتور رقم 626794 وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2340 لسنة 2016 جنح قسم النزهة ــ القاهرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبتمشيط المنطقة تم العثور على (190) طلقة عيار 7.62×51 و(1) طلقة آلى عيار 7.62×39 و(1) خزينة طبنجة عيار 9 مم قصيرو (5) خزينة لسلاح غربى و(220) قرص مخدر "تامول" و(1) فرش حشيش يزن حوالى (100 جرام) وكيس بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (500 جرام) و(2) هاتف محمول ماركة "نوكيا والسيارة رقم ط د ر 386 هيونداى فيرنا موديل2012 ذهبى اللون شاسيه.

وباستمرار عملية التمشيط تم العثور على كيس بداخله كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (500 جرام) و(52) طلقة عيار 7.62×54 (خاصة بسلاح جرينوف) و(31) طلقة إلى عيار 7.62×39 و(2) قنبلة غاز FN و(16) ميزان حساس و(4) خزينة لسلاح آلى و(4) دراجات نارية بدون لوحات معدنية (جارى فحصهم) و(خمسة عشر ألف) سرنجة طبية و(1) حزام قايش عمليات + بيادة أميرية والسيارة رقم هـ ن ط 634 ماركة هيونداى أكسنت فيرانى اللون شاسيه رقم 592489 موتور رقم 706063 وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 792 لسنة 2016 جنح قسم المعادى ــ القاهرة.

كما تم ضبط عدد (30) حالة اشتباه، وبالكشف الفنى تبين أن العديد منهم مطلوبين للتنفيذ عليهم فى عدد (25) حكما قضائيا.

قوات أمن الإسماعيلية تقتحم منطقة "السحر والجمال" وتضبط خارجين عن القانون

أمن الإسماعيلية يداهم منطقة السحر والجمال ويضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية