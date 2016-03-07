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الأمن يفرض كردون أمنى للسيطرة على مشاجرة بين أفراد قبيلتين بقنا‎

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الأمن يفرض كردون أمنى للسيطرة على مشاجرة بين أفراد قبيلتين بقنا‎ الأمن يفرض كردون أمنى للسيطرة على مشاجرة بين أفراد قبيلتين بقنا‎

أرشيفية

فرضت الأجهزة الأمنية بقنا كردون أمنى بمنطقة مصنع المكرونه بحى الشئون شرق مدينه قنا اليوم ” الأثنين ” للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة الناريه بين أفراد من قبيلتى ” الأشراف ” و ” أولاد عمر و ” بسبب لعب الاطفال والتى أسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري.

​وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بوقوع مشاجرة بمنطقة شرق مدينة قنا.

وكشفت تحريات الرائد أحمد شكرى رئيس مباحث قسم قنا وقوع مشاجرة بين أفراد من قبيلتى ” الأشراف ” و ” أولاد عمرو ” بسبب لعب الأطفال وأستخدمت الأسلحة النارية فى المشاجرة ونتج عنها إصابة المدعو ” حسين . ر ” مقيم بمنطقة النحال بطلق ناري و نقله لمستشفى قنا العام وتواصل قوات الأمن جهودها للسيطره على الموقف بعد تجمع افراد من الطرفين​.

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