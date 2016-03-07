محمد عمارة لـ في الجول: أنسيتم ما فعل إيفونا في لقاء القمة أمام الزمالك!

بعد انتقاد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق لماليك إيفونا مهاجم الفريق، ما هو رأي لاعبي القلعة الحمراء السابقين في مستوى الدولي الجابوني؟

"الشيخ طه" وجه انتقادات لاذعة للاعب، فطالب الأهلي ببيعه لأنه دون مستوى الفريق ولم يقدم المردود المنتظر بعدما جعله النادي الأغلى في تاريخ الكرة المصرية.

فهل يتفق نجوم الأهلي مع "الشيخ طه"؟

يقول محمد عمارة لـFilGoal.com:"أحترم رأي الشيخ طه لكنني أرى إيفونا لاعبا جيدا، مع المباريات ستظهر قيمته أكثر".

"لابد من التريث قبل الحكم عليه وأن نمنحه الفرصة الكافية، أليس هذا اللاعب هو من رددنا له (أنا الأسد أهو) بعد لقاء القمة أمام الزمالك؟"

"يتميز بالسرعة لكنه قليل المهارة ويعوض هذا بالقوة البدنية".

"لكنه يحتاج لتشغيل دماغه أكثر لأنه متسرع نوعا ما لرغبته في تسجيل المزيد من الأهداف، إذا لعب وهو مرتاح سيظهر بشكل أفضل".

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