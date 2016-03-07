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#ليلة_الأبطال - فرانس فوتبول تجمع صلاح ورونالدو في فريق واحد قبل لقاءهما

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#ليلة_الأبطال - فرانس فوتبول تجمع صلاح ورونالدو في فريق واحد قبل لقاءهما #ليلة_الأبطال - فرانس فوتبول تجمع صلاح ورونالدو في فريق واحد قبل لقاءهما

جمعت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الثنائي محمد صلاح جناح روما وكرستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في فريق واحد قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء.

ويحل روما ضيفا على ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

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واختارت المجلة الفرنسية الشهيرة فريقا يتكون من 11 لاعبا هم الأبرز في أوروبا هذا الأسبوع وتواجد صلاح ورونالدو في الخط الأمامي.

وذكرت فرانس فوتبول أن الثنائي صلاح ورونالدو يعيشان أفضل لحظاتهما هذا الموسم قبل مواجهة ريال مدريد وروما الهامة.

فقد سجل رونالدو أربعة أهداف في شباك سيلتا فيجو يوم السبت بالمباراة التي فاز بها ريال مدريد 7-1 بالدوري الإسباني.

بينما سجل صلاح هدفين وصنع هدفا في مباراة فيورنتينا يوم الجمعة بالدوري الإيطالي.

ويتصدر لاعب المقاولون العرب السابق قائمة هدافي روما هذا الموسم برصيد 12 هدفا، سجل 11 منها في الكالتشيو وهدف في دوري الأبطال.

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