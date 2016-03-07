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عضو اتحاد الكرة: من المستحيل خوض الانتخابات ضد أبو ريدة

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عضو اتحاد الكرة: من المستحيل خوض الانتخابات ضد أبو ريدة عضو اتحاد الكرة: من المستحيل خوض الانتخابات ضد أبو ريدة

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شئون اللاعبين أنه من المستحيل بالنسبة له خوض انتخابات أمام المرشح للرئاسة هاني أبو ريدة.

وكان أبو ريدة قد أعلن في وقت سابق نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة وكان اسم أحمد مجاهد ضمن قائمته (طالع التفاصيل).

وتحدث مجاهد للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"يشرفني التواجد مع هاني أبو ريدة في قائمته".

وبسؤاله إذا لم يقرر أبو ريدة ضمه لقائمته هل سيخوض ماراثون انتخابات اتحاد الكرة علق"لا من المستحيل أن يحدث هذا".

وأضاف"أبو ريدة احتضنني وساعدني كثيرا في بداية مشواري في اتحاد الكرة من المستحيل أن أخوض الانتخابات أمامه".

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فيديو اليوم السابع