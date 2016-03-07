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سفير مصر الأسبق في بغداد: حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار و400 مليون دولار

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سفير مصر الأسبق في بغداد: حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار و400 مليون دولار سفير مصر الأسبق في بغداد: حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار و400 مليون دولار

سيد ابو زيد، سفير الأسبق في العراق – أرشيفية

قال سيد ابو زيد، سفير مصر الأسبق في العراق، إن الرئيس العراقي الذي يزور مصر حاليًا لمقابلة نظيره المصري عبد الفتاح ، درس في مؤسسة الأزهر في السبعينات، واستشار الأديب الراحل طه حسين أثناء عمل الدكتوراة، وأشار إلى أن الميزان التجاري بين مصر والعراق وصل إلى مليار و400 مليون دولار.

وأضاف «أبو زيد»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذا الرئيس العراقي كان ممثلًا للأكراد في مصر أثناء دراسته في القاهرة، قائلًا: ‘‘فؤاد معصوم قاهري النشأة’’.

وتابع «ابو زيد»، أن زيارة فؤاد معصوم، للقاهرة تأتي تتويجًا لزيارات عديدة، قاموا بها وزير الدفاع، والتجارة، ورئيس البرلمان العراقي لمصر منذ فترة ماضية. مؤكدًا أن القاهرة مقصد كل الدول العربية سياسيًا، وأنه لا تزال مصر الشقيقة الكبرى والحاضنة لكل العرب.

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