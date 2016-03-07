الجيش الأمريكي يقتل 150 من عناصر الشباب المجاهدين بغارة في الصومال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 150 من عناصر حركة الشباب المجاهدين في الصومال، بعدما استهدفت طائرة بدون طيار معسكر تدريبهم، حيث “كانوا يخططون لشن هجوم واسع النطاق”. بحسب البنتاجون.

وقال جيف ديفيس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية : ‘‘إن المسلحين كانوا في المعسكر للتدرب على شن هجوم واسع النطاق، ونحن نعلم بأنهم كانوا سيغادرون المعسكر، وكانوا يشكلون تهديدًا وشيكًا على القوات الأمريكية وقوات الاتحاد الإفريقي’’. بحسب رويترز.

وأضاف «ديفيس»، ‘‘أن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل أكثر 150 إرهابيًا في الهجوم على المعسكر الذي يبعد 195 كيلومترًا شمال مقديشو’’.

وأكد أن الجيش الأمريكي راقب المعسكر لأسابيع قبل شن الغارة وجمع معلومات بينها ما يتعلق بتهديد وشيك يشكله المتدربون، وأضاف أن من المعتقد أن عدد المتدربين في معسكر “راسو” وصل إلى 200 عنصر في وقت الغارة، مُبديًا ثقته في عدم سقوط أي ضحايا مدنيين.