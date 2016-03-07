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مفاجأة.. رئيس قطاع الحجر الصحي أرسلته «الزراعة» في مهمة إلى استراليا ثم أقالته

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مفاجأة.. رئيس قطاع الحجر الصحي أرسلته «الزراعة» في مهمة إلى استراليا ثم أقالته مفاجأة.. رئيس قطاع الحجر الصحي أرسلته «الزراعة» في مهمة إلى استراليا ثم أقالته

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشفت مصادر خاصة داخل وزارة الزراعة، أن الدكتور سعد موسى، كان مكلفًا من قبل وزارة الزراعة، للقيام بمهمة تابعة لمهام عمله باستراليا من قبل وزارة الزراعة، قبل أن يتم إبعاده.

وقالت المصادر، لوكالة ONA، إن سعد موسى، أبلغ بقرار إقالته من مصبه، خلال زيارته إلى استراليا، وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف الدكتور إبراهيم أحمد إمبابى، رئيس بحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وجاء ذلك طبقاً للقرار رقم 306 لسنة 2016، خلفاً للدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى السابق، الذى كشف عن شحنات قمح واردة مصابة بفطر “الإرجوت” الخطير الذى يهدد الإنتاج الزراعى فى .

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