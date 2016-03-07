عضو اتحاد الكرة: من المستحيل خوض الانتخابات ضد أبو ريدة

اجتمع وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مع مسؤولي نادي ريال مدريد في إطار زيارة الصخرة إلى إسبانيا.

وأوضح أحمد عبدون رئيس أكاديمية ريال مدريد في مصر لـFilGoal.com "الاجتماع كان لمناقشة أفكار جديدة نود تقديمها قريبا".

ويعد وائل جمعة أحد الوجوه التسويقية والدعائية لأكاديمية ريال مدريد في مصر، عضو مجلس الادارة بالشركة.

وصرح وائل جمعة لـFilGoal.com "اتفقنا مع مسؤولي ريال مدريد على إقامة معسكرات Camps للأكاديميات في الغردقة".

وأردف "كذلك تحدثنا على إقامة دورة تضم أكاديميات ريال مدريد في سنغافورة والدومينيكان واليابان".

وأكمل "وهناك أيضا الكثير من الأعمال الخيرية التي سيقدمها ريال مدريد عبر الأكاديمية في مصر، وذلك حتى تواصل مؤسسة النادي الملكي أهدافها".