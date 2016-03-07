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الحكومة الليبية تدين بشدة الاعتداء الإرهابى على مدينة بنقردان التونسية

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الحكومة الليبية تدين بشدة الاعتداء الإرهابى على مدينة بنقردان التونسية الحكومة الليبية تدين بشدة الاعتداء الإرهابى على مدينة بنقردان التونسية
استنكرت الليبية المؤقتة بشدة الاعتداء الإرهابي، الذى وقع اليوم الاثنين بمدينة بنقردان التونسية، معبرة عن دعمها وتضامنها مع الحكومة التونسية فى مكافحتها للجماعات الإرهابية.

وجددت الحكومة الليبية الموقتة، فى بيان صحفى لها، استعدادها الكامل للتعاون مع كل الدول من أجل استئصال "هؤلاء القتلة المجرمين"

ورأت الحكومة الليبية أن هذا العمل الجبان يدعو الجميع للوقوف صفًا واحدًا وتكثيف الجهود من أجل حماية أرواح ومقدرات المواطنين والقضاء على هذه العصابات المارقة.

وقدمت الحكومة الليبية الموقتة فى ختام بيانها التعازى الحارة إلى أسر الضحايا الذين سقطوا "جراء العمل المشين".


>الداخلية التونسية: ارتفاع حصيلة القتلى من الإرهابيين لـ36 وضبط 7 آخرين

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