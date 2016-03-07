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تأجيل محاكمة 295 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 14 مارس

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تأجيل محاكمة 295 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 14 مارس تأجيل محاكمة 295 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا لجلسة 14 مارس
أجلت المحكمة العسكرية اليوم الاثنين، محاكمة 295 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وشغب بالمنيا إلى جلسة 14 الشهر الجارى، لحضور بعض الشهود والمرافعة.

ونظرت المحكمة 3 قضايا الأولى تتعلق بأعمال عنف وشغب باقتحام مبنى مجلس مدينة ملوى، والمتهم فيها 198 متهماً من أنصار مرسى حسب ما جاء فى أمر الإحالة.

أما القضية الثانية فقد استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية والمتهم فيها 86 شخصاً بشأن اقتحام وحرق مكتب السجل المدنى بمركز ديرمواس، وأجلت لسماع شهود الإثبات، أما القضية الثالثة يحاكم فيها 11 متهماً بمركز المنيا بتهمة تفجير محول كهرباء بنى شيبة بينهم 3 من قيادات الإخوان والتى تأجلت للمرافعة بعد أن انتهت المحكمة من سماع الشهود.

وقد أحال النائب العام الراحل هشام بركات فى شهر فبراير من العام الماضى، المتهمين إلى القضاء العسكرى، وشمل قرار الإحالة أن المتهمين عناصر تنتمى إلى جماعة محظورة، واشتركوا فيما بينهم على تكديرالأمن والسلم العام، والتحريض على العنف والتعدى على منشآت عامة، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.


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