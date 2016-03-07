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النيابة تنتهى من مناقشة مدير مستشفى الهرم حول التقرير الطبى لمريهان حسين

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النيابة تنتهى من مناقشة مدير مستشفى الهرم حول التقرير الطبى لمريهان حسين النيابة تنتهى من مناقشة مدير مستشفى الهرم حول التقرير الطبى لمريهان حسين
انتهت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة إلى أقوال الدكتور هانى مصطفى مدير مستشفى الهرم العام، بعدما ناقشته حول التقرير الطبى الخاص بالفنانة مريهان حسين، والذى أجراه أحد أطباء المستشفى وجاء فيه تعرضها لكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسدها.

وكانت نيابة الهرم قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة ميرهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على ضباط الشرطة بالضرب والسب والقذف، كما أمرت بإخلاء سبيل ضابطى قسم شرطة الهرم المتهمين بهتك عرضها بضمان وظيفتهما.


>مريهان حسين تدلى بأقوالها فى اتهام "المهن التمثيلية" لضابط بسبها

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