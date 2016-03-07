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وفاة مسجون بعد إصابته بجلطة فى القلب داخل مستشفى حميات بنى سويف

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وفاة مسجون بعد إصابته بجلطة فى القلب داخل مستشفى حميات بنى سويف وفاة مسجون بعد إصابته بجلطة فى القلب داخل مستشفى حميات بنى سويف
لفظ مسجون أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى حميات بنى سويف، مصابًا بجلطة فى القلب، داخل قسم العناية المركزة.

كان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من العميد خلف حسين، بشعور المتهم عاطف "ج.ح.و" المحكوم عليه فى القضية رقم 26660 جنايات مركز الواسطى لسنة 2014 قتل بالمؤبد، بحالة إعياء شديد.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يعانى من اشتباه جلطة بالقلب فتم نقله لمستشفى بنى سويف العام، الذى قام بتحويله إلى مستشفى حميات بنى سويف وحجزه فى حراسة مشددة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.


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