بالصور.. ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص يضع ماركات عالمية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة تفتيشية بناء على تعليمات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وإميل عجبان وكيل المديرية، بالتنسيق مع العميد محمد مهنا مدير مباحث التموين، برئاسة محمود عبد الخالق مدير عام التجارة، ضمت عبد العزيز فتوح رئيس الرقابة وسعيد كامل وعلى أشرف مفتشى الرقابة بالتنسيق مع العقيد إيهاب يوسف.

تمكنت الحملة من ضبط مصنع ملابس بمنطقة سيدى جابر يعمل بدون ترخيص، وتم العثور بالمصنع على "استيكرات" لمحركات عالمية وأجنبية الصنع بكميات كبيرة، تم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

ضبط بقال تموينى "يجمع" السلع التموينينة بدون ترخيص