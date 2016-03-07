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تقرير في الجول - هيدينك يحقق رقما قياسيا في تاريخ تشيلسي والدوري الإنجليزي

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تقرير في الجول - هيدينك يحقق رقما قياسيا في تاريخ تشيلسي والدوري الإنجليزي تقرير في الجول - هيدينك يحقق رقما قياسيا في تاريخ تشيلسي والدوري الإنجليزي

أصبح مدرب تشيلسي جوس هيدينك أطول مدرب جديد لفريق في الدوري الإنجليزي لا يتعرض للخسارة في مبارياته الأولى منذ تعينه مديرا فنيا للفريق وذلك بعد أن وصل إلى المباراة الـ12 بدون أن يتعرض الزرق معه لأي هزيمة.

وتم تعيين هيدينك مديرا فنيا لتشيلسي لنهاية الموسم في ديسمبر الماضي خلفا لجوزيه مورينيو لتبدأ انطلاقة تشيلسي وتحسن نتائجه مع المدرب الهولندي.

فارتقى فريق العاصمة الإنجليزية لندن من المركز الـ15 إلى المركز العاشر وأصبح منافسا على مركز مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

وقاد هيدينك تشيلسي في 12 مباراة في الدوري حتى الآن لم يتعرض فيهم لأي خسارة بينما تعادل في 7 مباريات وحقق الفوز في الـ5 مباريات الأخرى.

وبتعادل تشيلسي مع ستوك سيتي أصبح هيدينك أطول مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي لم يتعرض لهزيمة منذ بداية مهمته مع الفريق، ليكسر رقم مدرب نوتنجام فورست السابق فرانك كلارك الذي تعرض للخسارة بعد 11 مباراة في موسم 1994-1993.

وكان جوزيه مورينيو في 2004 ولويس فيليبي سكولاري في 2008 قد انتظرا 8 مبارايات قبل أن يتعرضا للخسارة الأولى لهما في البريميرليج مع تشيلسي.

وذلك قبل أن يأتي هيدينك ويحقق رقما جديدا في تاريخ الدوري الإنجليزي وليس تشيلسي فقط.

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