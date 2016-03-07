صور…برتوكول تعاون بين «شباب مصر للتنمية» والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

وقعت مؤسسة شباب مصر للتنمية ومعهد الخدمة الاجتماعية بأسوان بروتوكول تعاون لبدء تنفيذ تجربة رائدة بمحافظة أسوان في مجال التنمية الشاملة و المستدامة ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمعهد في المجالات العلمية المختلفة،وتنظيم دورات تدريبية لتنمية القدرات المهنية لمعلمى محو الأمية وتعليم الكبار وتوعية أهالي القرى المستهدفة بالمحافظة لرفع مستواهم الفكرى والثقافى وإعداد المعلمين الجدد في هذا المجال ورفع مستوى تعليم الكبار كما وكيفا.

> ومن ناحيته قال خالد عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة شباب مصر للتنمية بأسوان إن المؤسسة تسعى إلى توطيد روابط الصلة بين المعهد العالى للخدمة الاجتماعية والجهات الأخرى مثل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى،و تعليم الكبار وخدمة المجتمع.

> وأضاف أنه سيتم تقديم برامج تعليمية للكبار في محافظة أسوان بخلاف البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم النظامية،وقيام الكوادر البشرية بالمعهد “أعضاء هيئة التدريس والطلاب” بجهود لتنمية المجتمع الأسوانى بكل فئاته وعلى مستوى نجوع وقرى ومدن ومراكز المحافظة،مشيرًا إلى تقديم الأستشارات والإرشادات والتوجيهات التربوية والاجتماعية والنفسية للأفراد والمؤسسات العاملة في ميادين التعليم والتنمية والأبحاث العلمية.

> و من جانبه قال الدكتور عبدالرحيم أبو كريشة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية إن سيتم تقديم الأستشارات الفنية والأكاديمية من خلال المعهد في مجالات الخدمة الاجتماعية والإرشاد الإجتماعى والنفسى لفئة المرأة المعيلة والفتيات، موضحًا أن مساهمة المعهد من خلال الطلاب والأساتذة في تنمية ثقافة العمل التطوعى لدى طلاب المعهد وحثهم على معاونه المؤسسة في أداء دورها التنموى لخدمة المجتمع​​​ .​