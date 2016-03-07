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شرب كوب ماء كل ساعة يقي من أمراض القلب والسكر

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شرب كوب ماء كل ساعة يقي من أمراض القلب والسكر شرب كوب ماء كل ساعة يقي من أمراض القلب والسكر

شرب كوب ماء كل ساعة يقي من أمراض القلب والسكر

قال الدكتور وجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تعليقًا على نشر دراسة أمريكية حديثة تؤكد أن اعتياد شرب المياة بصفة دورية يقي من أمراض القلب والسكري، إن فوائد تناول اعتياد تناول المياه على مدار اليوم له إيجابية على الدورة الدموية وسيولة الشرايين وضبط ضغط الدم وتوزيع جهد عضلة القلب، فضلًا عن استخدامه في الوقاية الأمراض المزمنة.

وأضاف «نزيه» خلال لقاءٍ له بقناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، اليوم، أن شرب الماء يقي وفقًا لدراسات علمية من مشاكل القلب الوعائية والسكر الزائد بشرط استهلاك المياه بجرعات محددة، موضحًا أن المياه تعتبر الداعم الأول لعملية تنظيف الرئتين، ناصحًا سكان المناطق الملوثة والمدخنين بشرب جرعات كبيرة من المياة، مردفًا 3 أكواب مياه في اليوم غير كافية، ويجب تناول أكثر من ذلك لما فيه فوائد صحية.

وأكد «نزيه» أن بعض الدراسات توصلت إلى أن تناول لتر كامل من المياة فور الاستيقاظ، بالإضافة إلى تناول كوب ماء كبير كل ساعة على مدار اليوم، يعد أفضل وسيلة للوقاية من هذه الأمراض خاصة أمرض الدم والسكري.

وتابع أن تناول كوب ماء كل ساعة على مدار اليومي يعد بمثابة جرعة علاجية لكثير من المشاكل الصحية، لذلك يجب وضع عادة شرب الماء كل ساعة على رأس أولوياتنا وعاداتنا الصحية، لافتًا إلى أن العلاج بالمياه إتخذ أبعاد جديدة في الهند، واختتم قائلًا: ‘‘الماء بها سر من أسرار الحياة’’.

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