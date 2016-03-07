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زاهر يرد على الشامي عبر في الجول ويعلن التحدي ضد أبو ريدة: أنا رئيس الاتحاد القادم

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زاهر يرد على الشامي عبر في الجول ويعلن التحدي ضد أبو ريدة: أنا رئيس الاتحاد القادم زاهر يرد على الشامي عبر في الجول ويعلن التحدي ضد أبو ريدة: أنا رئيس الاتحاد القادم

رد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق على محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد معلنا: "أنا رئيس الاتحاد القادم".

الشامي طلب من سمير زاهر في وقت سابق "عدم خوض الانتخابات ضد هاني أبو ريدة لأن الأخير يمتلك الفكر والخبرات لتطوير الكرة المصرية". (طالع التفاصيل)

ويستعد اتحاد الكرة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد في سبتمبر المقبل. وأعلن منذ أيام هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ترشحه.

وأعلن سمير زاهر التحدي عبر FilGoal.com قائلا: "أنا رئيس اتحاد الكرة القادم. خبرتي وشعبيتي وإنجازاتي تؤهلني للفوز بمقعد الرئاسة".

وأضاف " على من يرغب في منافستي على مقعد الرئاسة فليواجهني في مناظرة أمام الجميع".

وعن مطالبة البعض بعدم خوضه للانتخابات والاكتفاء بمنصب رئيس الرابطة، قال زاهر: "ولماذا لا أصبح أنا رئيس الاتحاد وهاني أبو ريدة رئيسا لرابطة الأندية؟!".

وتابع "أرى أن مشاغل ومناصب أبو ريدة في الاتحادين الإفريقي والدولي من المفترض أن تجعله لا يفكر في رئاسة الاتحاد. هو دائما خارج ".

وأتم "أتمنى أن يصبح أبو ريدة رئيسا لرابطة الأندية وأنا رئيسا لاتحاد الكرة".

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