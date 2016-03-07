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حسام حسن: أحمد جمعة يذكرني بجدو في بطولة إفريقيا 2010.. وهذا موقفي من تجديد تعاقدي

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حسام حسن: أحمد جمعة يذكرني بجدو في بطولة إفريقيا 2010.. وهذا موقفي من تجديد تعاقدي حسام حسن: أحمد جمعة يذكرني بجدو في بطولة إفريقيا 2010.. وهذا موقفي من تجديد تعاقدي

شبه حسام حسن المدير الفني للمصري لاعب الفريق البورسعيدي أحمد جمعة بمحمد ناجي "جدو" مهاجم الانتاج الحربي ومنتخب بسبب قدرته على تسجيل الأهداف رغم مشاركته كبديل.

ونجح أحمد جمعة في تسجيل سبعة أهداف في الدوري المصري خلال الموسم الجاري جاء منهم ستة بعد اشتراكه كبديل.

وكان آخر تلك الأهداف هي تلك التي قاد بها جمعة فريقه المصري للفوز على اتحاد الشرطة بهدف دون رد يوم الاثنين في إطار الجولة 21 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث حسام حسن عقب نهاية المباراة قائلا:"جمعة لم يخذلني أبدا وهو دائما عند حسن ظني به".

وأكمل"هو يذكرني بجدو في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2010 حينما توج بهداف البطولة رغم اشتراكه كبديل في كل المباريات".

وبسؤاله عن تجديد تعاقده مع المصري تحدث"لم أوقع على تجديد التعاقد حتى الآن".

وأتم"ولكنني أعطيت وعدت شرف لرئيس المصري سمير حلبية بتجديد تعاقدي خلال الفترة المقبلة".

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