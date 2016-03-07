مدرب المقاصة لـ في الجول: نخشى على اللاعبين من شيء واحد قبل لقاء بوسكو

يخشى الجهاز الفني لمصر المقاصة أن تستمر حالة الإجهاد المعنوي لدى لاعبي الفريق ما قد يجعل نتائجه تهتز خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يخوض العديد من المباريات في فترة قليلة للغاية.

ولم ينجح المقاصة في معرفة طعم الانتصارات خلال آخر خمس مباريات خاضها في الدوري المصري، ولكنه بلغ دور الـ32 بالكونفدرالية ويستعد لملاقاة دون بوسكو الكونجولي.

وتحدث حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة لـFilGoal.com قائلا:"أكثر ما نخشاه كجهاز فني حاليا هو سيطرة حالة الإجهاد المعنوي على اللاعبين أكثر".

وأوضح"معظم أعضاء الفريق لم يعتادوا على خوض العديد من المباريات خلال تلك الفترة القصيرة فنحن الفريق الوحيد في مصر الذي يلعب لقاء كل 48 ساعة".

وأردف"كنا في حاجة لتحقيق الفوز في الدوري للحصول على دفعة معنوية قبل اللقاء الإفريقي ولكن الآن هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكونجولي لإراحة أنفسنا قبل لقاء العودة والذي سنخوضه خارج مصر".

وأتم"ننتظر من اللاعبين تحقيق الفوز في مباراتنا الإفريقية لرفع الحالة المعنوية لديهم والتخلص من حالة الإجهاد المعنوي التي نعاني منها".