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«الداخلية التونسية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً لكشف تفاصيل حادث «بنقردان»

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«الداخلية التونسية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً لكشف تفاصيل حادث «بنقردان» «الداخلية التونسية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا غداً لكشف تفاصيل حادث «بنقردان»

 

المحلل السياسي التونسي جلال الورغي

قال جلال الورغي، المحلل السياسي التونسي، إن الجماعة الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية في “بنقردان” التونسية نجحت في دخول قلب المدينة، وذلك بسبب قربها من الحدود الليبية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع التونسية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا، للإعلان عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة بنقردان.

وأضاف «الورغي»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أنه: ‘‘تسربت معلومات من تنظيم داعش الإرهابي منذ أكثر من شهر مفاده التخطيط لدخول بعض مدن الجنوب التونسي الذي تقع مع الحدود الليبية بهدف إقامة الإمارة الإسلامية’’.

وأشار إلى أن سبب كثرة العمليات الإرهابية في تونس تعود إلى وجود تطرف في بعض الدول العربية، ورخوة الحدود التونسية، لافتًا إلى أن الحدود التونسية طويلة وممتدة لا يمكن السيطرة عليها بالكامل.

من جهته قال الباحث في الأمن القومي التونسي فيصل أبورايقة، إن مدينة بنقردان قريبة لـ “الغاية” من مدينة “مصراتة” الليبية وتحديدًا بحوالي 85 كيلو متر، لذلك وقعت العملية الإرهابية في هذه المدينة التونسية.

وأوضح «أبورايقة»، أن القائمين على هذه العملية الإرهابية كانوا يُريدون الاستيلاء على جزء استراتيجي، ألا وهو الحدود التونسية، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم بكل قوة.

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