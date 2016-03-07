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دورة تدريبية بعنوان «المرأة وريادة الأعمال» بالوادي الجديد‎

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دورة تدريبية بعنوان «المرأة وريادة الأعمال» بالوادي الجديد‎ دورة تدريبية بعنوان «المرأة وريادة الأعمال» بالوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

يعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد دورة تدريبية بعنوان ” المرأة وريادة الاعمال ” لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم 28 مارس الجاري وحتى الثلاثين من نفس الشهر.

وصرح ذلك نادسة عزمي مقررة الفرع ، أن برنامج التدريب يستهدف شريحة محددة من السيدات والفتيات من سن 20 حتى 40 سنة ، بشرط أن تكون السيدة أو الفتاه لم يسبق لها الالتحاق بمثل هذه الدورات التدريبية في أي موقع ، والا تكون عاملة فى أي وظيفة أو طالبة بأي مرحلة دراسية.

وأوضحت نادية أن التدريب يستهدف ما يقرب من 50 فتاه وسيدة ، لتعريفهم بكيفية اقامة مشروعات صغيرة ، وإعداد دراسات جدوى ، ومواصفات القائد الناجح ، وكيفية تسويق المنتج وتطوير المنتج البيئي ، واضاف مقررة الفرع ان تلك الدورات التدريبية تنفذ بالتنسيق مع مديريات التنظيم والادارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي .

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