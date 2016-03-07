الأمن التونسى يلقى القبض على إرهابيتين فى بن قردان واستشهاد عضو بنداء تونس

>تمكنت القوات العسكرية التونسية من القبض على الإرهابيتين رحمة وغفران الشيخاوى خلال العملية الأمنية الجارية فى مدينة بن قردان الحدودية منذ فجر اليوم الاثنين.

ونقلت إذاعة (موزاييك) عن مصادر أمنية قولها إنّ الشقيقتين كانتا ضمن المجموعة الإرهابية التى هاجمت مراكز الحرس والشرطة ومنازل الأمنيين فى بن قردان، ويجرى حاليا التحقيق معهما لمعرفة هوية بقية عناصر المجموعة.

وتمكنت قوات الجيش أيضا من تفجير منزل الإرهابى عادل الغندري، الذى يبعد عن بن قردان بحوالى 5 كيلومترات، وكان يتحصن به مجموعة من الإرهابيين.

>وكان وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى قد أعلن، فى تصريحات صحفية سابقة، مقتل 35 إرهابيا فى مواجهات بن قردان والقبض على 7 آخرين.

وعلى الصعيد ذاته أكّدت حركة "نداء تونس" فى بيان لها استشهاد على القديرى عضو المكتب المحلى للحزب فى الأحداث التى شهدتها مدينة بن قردان الحدودية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن نداء تونس تقدم بالتعازى لعائلة الشهيد ولكل شهداء الوطن من مواطنيين وأمنيين وعسكريين ورجال الجمارك.