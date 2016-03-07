السلطات المغربية توقف 5 أشخاص كانوا ينوون الالتحاق بتنظيم داعش

>قالت السلطات المغربية اليوم الاثنين، إنها تمكنت من القبض على خمسة أشخاص كانوا يعتزمون الالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش، بالعراق وسوريا "قبل أن يقرروا تغيير وجهتهم نحو فرع التنظيم الإرهابى بليبيا بمساعدة مهربين ينشطون بالمنطقة."

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الخمسة الموقوفين كانوا ينشطون بمدينة السمارة (الصحراء الغربية) ومنطقتى "بلفاع" و"ايت عميرة" باقليم شتوكة آيت باها بجنوب غرب المغرب.

وأضاف البلاغ أن أفراد الخلية أعلنوا نيتهم "إعلان الجهاد بالمملكة حيث أن أحد أفرادها كان فى طور التحضير لإعداد عبوة تقليدية الصنع اعتمادا على طنجرة ضغط (وعاء طبخ) وذلك لاستعمالها لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أماكن عمومية يرتادها المواطنون بكثافة."

ويذكر أن السلطات المغربية كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضى إيقاف عشرة عناصر من ضمنهم فرنسى وصفتهم بالخطيرين كانوا ينوون القيام بعمليات نوعية فى المملكة وقالت انها ضبطت بحوزتهم اسلحة متنوعة من ضمنها بيولوجية وكيماوية.

وتقول السلطات المغربية التى تنتهج سياسة استباقية فى محاربة "الخلايا الإرهابية" إنها تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 152 خلية من بينها 31 مع مطلع عام 2013 "على ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية وخاصة داعش".

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