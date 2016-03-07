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لعلاج الإسهال.. كل رمان بقشرته الداخلية البيضاء

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لعلاج الإسهال.. كل رمان بقشرته الداخلية البيضاء لعلاج الإسهال.. كل رمان بقشرته الداخلية البيضاء
الرمان من أفضل أنوع الفاكهة ذات الفوائد العلاجية فى كثير من الأحيان، فبجانب مذاقه اللذيذ فإنه يعالج مشكلات الأمعاء والبطن والتى تتمثل غالبا فى الإمساك وصعوبة التبرز، أو الإسهال.

أضرار إهمال علاج الإسهال


>وأكد الدكتور نادر بهاء - استشارى الأمراض الباطنة - أن الإسهال من المشكلات المزعجة وتكراره يتطلب زيارة سريعة لمختص وإيقافه، تجنبا للإصابة بالجفاف الشديد الذى يصعب علاجه، ناصحا بتناول الرمان لأنه ممسك للبطن ومفيد للأمعاء، كما أن له فوائد عدة فى علاج الإمساك.

الرمان لعلاج الإسهال.. أفضل خيار


>وتابع استشارى الباطنة: تحوى الأجزاء البيضاء فى ثمرة الرمان "القشرة الداخلية" فوائد للمعدة منها تنظيم عملها وحركتها، وتقوية جدارها، كما تهدئ التهابها، وتساعد فى علاج سهولة التبرز السريع، ويجب على مريض الإسهال أن يتناول الثمرة كاملة بما فيها الأجزاء البيضاء التى تفصل بين "الفصوص"، والتخلص فقط من قشرة الرمانة الخارجية.

وأوضح الدكتور نادر أن القشرة الداخلية "البيضاء" غنية بالفوائد، وقادرة على علاج الإسهال المستمر والمزمن الذى ينتج غالبا عن الإصابة بنزلة معوية، ويمكن عصر القشرة الداخلية للرمان وتناولها كمشروب، مع الابتعاد عن النوعيات الجاهزة والمحفوظة بالطبع.

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