ميدو: مرتضى في طريقه للوفاة إكلينيكيا والأيام بيننا

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك رسالة جديدة قوية إلى مرتضى منصور رئيس النادي.

وأعلن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين منع "ميدو" من دخول النادي عقب "حرب كلامية" بينه ومرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

وكتب "ميدو" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مرتضى ظاهرة في طريقها للوفاة إكلينيكيا رياضيا وسياسيا".

وأضاف "مصر دولة القانون قادرة على لفظ أي شخص يتخيل أنه أهم من هذه البلد".

وأتم "الأيام بيننا".

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