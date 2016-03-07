حسام حسن: لاعبو المصري محاربون

أشاد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري كثيرًا بلاعبيه عقب الفوز على اتحاد الشرطة 1-0 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

وصرح حسن عقب قناة الحياة 2"حققنا المكسب بعد مجهود كبير بذله اللاعبين، والنتائج الجيدة ثمار تضافر الجهود بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".

وأضاف"فريق المصري يضم عدة لاعبين بارزين مثل أحمد العجوز ومحمد أشرف وأحمد ياسر وأحمد رؤوف جمعيهم مثل المحاربين".

وتابع"كذلك البدلاء، جميعهم ينتظرون اللحظة التي يشاركون فيها بالمعركة".

وانتقل "العميد" للحديث عن الحكام، مؤكدًا أنه يحترمهم، ولكنهم حرموا فريقه من ركلات جزاء مستحقة في مباريات الأهلي والمقاصة ولقاء اليوم أمام الشرطة.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة.