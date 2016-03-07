«النواب»:عودة الأعضاء المستقيلين لعملهم عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على مادة مستحدثة مقترحة من لجنة إعداد مشروع اللائحة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وتقضى بأحقية من انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق بموافقة جهة عمله.

واقترحت اللجنة أن تكون المادة تالية للمادة 356:

> وجاء نص المادة كالتالى:

> “يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم”.