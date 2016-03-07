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السجن 9 سنوات لمواطن سعودي بسبب تغريداته المؤيدة لـ«داعش»

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السجن 9 سنوات لمواطن سعودي بسبب تغريداته المؤيدة لـ«داعش» السجن 9 سنوات لمواطن سعودي بسبب تغريداته المؤيدة لـ«داعش»

أرشيفية

صدرت السلطات القضائية حكماً بالسجن 9 سنوات بحق مواطن سعودي، أدين بتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام الحاكم، من خلال نشره عبر حسابه الخاص على موقع تويتر تغريدات تتضمن الإساءة للمملكة السعودية وولاة أمرها.

وبحسب صحيفة “الرياض” السعودية، اليوم الإثنين، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن على مواطن 9 سنوات، بتهمة الانضمام لداعش، مع منعه من استخدام الإنترنت، وإغلاق حسابه على “تويتر” بسبب إساءته للبلاد، وتمجيد زعيم التنظيم من خلال تغريدات متكررة وتضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد فترة مماثلة لسجنه.

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