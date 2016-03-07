ضبط 10 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان» الإرهابية بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 10 أشخاص بتهمة الإنضمام لجماعة الأخوان​ ​الارهابية​ ​بمركز قنا.

وكانت قوات الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بقنا قد ألقت القبض على كلا من ” أحمد . ع . ا ” 55 سنه محاسب ،و “محمد . ع. أ ” 40 سنه محاسب و “علي .م . م ” 50 سنه محاسب و “سيد .أ . م ” 36 سنه صيدلي و “إمام . م . ع ” 45 سنة خطيب مسجد و ” محمد . ع ” عامل و ” سيد . ع . م ” 44 سنه مدرس و” أحمد .م . ع ” 43 سنه مدرس و ” حمام . م . أ ” 39 سنه عامل و “علي . م . ح ” 36 سنه موظف بالتربية والتعليم جميعهم مقيمين بمركز قنا وذلك بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان المحظورة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات​ .​