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ضبط 10 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان» الإرهابية بقنا‎

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ضبط 10 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان» الإرهابية بقنا‎ ضبط 10 أشخاص بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان» الإرهابية بقنا‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 10 أشخاص بتهمة الإنضمام لجماعة الأخوان​ ​الارهابية​ ​بمركز قنا.

وكانت قوات الأمن  بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بقنا قد ألقت القبض على كلا من ” أحمد . ع . ا ” 55 سنه محاسب ،و “محمد . ع. أ ”  40 سنه محاسب و “علي  .م . م  ”  50 سنه محاسب و “سيد .أ . م ”  36 سنه صيدلي و “إمام . م . ع ”  45 سنة خطيب مسجد و ” محمد . ع ”  عامل و ” سيد .  ع . م ”  44 سنه مدرس و” أحمد .م . ع ”  43 سنه مدرس و ” حمام . م . أ ”  39 سنه عامل و “علي . م . ح ”  36 سنه موظف بالتربية والتعليم جميعهم مقيمين بمركز قنا وذلك بتهمة الإنضمام لجماعة الإخوان المحظورة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات​ .​

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